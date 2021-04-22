РИАМО - 22 апр. Сохранившиеся фрагменты декора и исторические чугунные камины обнаружили эксперты в каменных палатах думного дьяка и русского дипломата Емельяна Украинцева, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Сейчас в зданиях на Хохловском переулке проводятся исследования в рамках подготовки объектов к реставрации. Специалисты тщательно изучают все материалы и описывают особенности памятника архитектуры последней трети XVII века.

«Буквально на днях сделано несколько открытий — эксперты обнаружили декор полуколонн, фрагменты венчающего карниза, чугунные порталы каминов и изразцовую печь», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Декор полуколонн был скрыт под штукатуркой более поздних периодов ремонта. Он сохранился частично, поэтому требуется реставрация фрагментов. Под крышей нашли фрагменты венчающего карниза и полуколонн.

Кроме того, в помещениях палат, а также в примыкающем здании Директорского дома архива Коллегии иностранных дел обнаружены чугунные порталы каминов. Также эксперты нашли изразцовую печь.