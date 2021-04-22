РИАМО - 22 апр. В Чехове и Серпухове появятся 60 новых рабочих мест благодаря созданию придорожного кафе и производства дезинфицирующих растворов, разрешения на строительство двух объектов уже получено. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

В Чехове, возле деревни Новоселки, индивидуальный предприниматель построит здание в составе комплекса объектов дорожного сервиса. Рядом с магазинами продуктов и запчастей разместится заведение общепита площадью порядка 400 кв. м. Общий объем инвестиций в строительство составляет 20 млн руб.

На улице Химиков в Серпухове ИП возведет административно-производственное здание. За счет этого планируется расширить производство дезинфицирующих растворов, а также чистящих средств. Площадь объекта составит 86,6 кв. м. В проект будет вложено порядка 120 млн руб.

Всего будет создано 35 рабочих мест в Чехове и 25 — в Серпухове.

«Оба проекта сопровождают персональные менеджеры Центра содействия строительству при правительстве региона», — добавила министр жилищной политики региона Инна Федотова.