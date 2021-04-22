РИАМО - 22 апр. В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в Подмосковье уже привели в порядок более 83 тыс. подъездов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области в Instagram.

Ремонт проводят с учетом пожеланий жителей. Они сами выбирают дизайн своего подъезда: цвет стен, оформление входной группы, полов, форму светильников и так далее. В планах этого года - обновить еще 13,2 тыс. подъездов многоквартирных домов в регионе.

С 2017 года по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье проводится конкурс на лучший подъезд.

«Основной залог успеха – активная позиция наших жителей и их неравнодушное отношение к своему дому. Каждый преобразившийся подъезд - это большой вклад в формирование комфортной среды для жителей и будущих поколений», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Победителей очередного конкурса определили на днях. Комиссия выбрала лучшие подъезды в низкоэтажных, среднеэтажных, высотных домах, а также лучший подъезд, отремонтированный с участием жителей. Также были определены победители по результатам голосования на портале «Добродел».

Жильцов лучших подъездов наградили экскурсионными турами по Подмосковью и Москве, а также турпутевками в Сочи, Казань и Тулу.

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