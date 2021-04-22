РИАМО - 22 апр. Подмосковные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавируса 593 человека, в регионе продолжается масштабная вакцинация от инфекции, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки выявили 590 случаев заражения и умерло 14 Covid- пациентов.

Всего на сегодняшний день в регионе выявили 244 969 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За это время скончались 5 716 человек, выздоровели и выписались 201 937 человек.

Прививки от коронавируса можно сделать в городских поликлиниках Московской области и мобильных пунктах.

Ранее голосового робота для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции запустили в Подмосковье, помощник доступен в голосовом меню по телефону «122».

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