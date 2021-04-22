РИАМО - 22 апр. За последние сутки в Московской области выявили 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.
С начала пандемии в Подмосковье выявили 244 969 случаев инфицирования коронавирусом.
Жителям региона при появлении любых симптомов ОРВИ рекомендуют вызывать врача на дом.
В регионе продолжается массовая вакцинация от инфекции. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.
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