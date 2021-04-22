РИАМО - 22 апр. Запрет на высаживание из общественного транспорта детей, у которых нет билета, не повлияет на стоимость проезда в автобусах Подмосковья, сообщил генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Он напомнил, что ранее вступил в силу приказ о том, что нельзя высаживать детей-безбилетников из транспорта ни при каких условиях. «Мострансавто» же ввело данное правило еще в 2017 году.

«Конечно, мы боялись, что будут этим злоупотреблять. Но сейчас могу сказать, что за четыре года это были единичные случаи. Поэтому, если эти единичные случаи в 40 рублей за поездку в среднем перевести в 500 миллионов пассажиров в год, то понятно, что это никак не может сказаться на доходах и расходах, на тарифы никак не повлияет», — сказал Мурашов в интервью на телеканале «360».

Он отметил, что в данный момент каких-либо рисков не наблюдается.

«Если подобные случаи будут носит массовый характер, то могут быть внесены какие-то изменения (в тарифную политику - ред.)», — заключил Мурашов.

Ранее в марте в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, которые не оплатили поездку.