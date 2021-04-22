РИАМО - 22 апр. Во второй половине дня 23 апреля в Москве пройдут дожди, местами в городе ожидаются грозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Порывы ветра в этот день достигнут 15 м/с. В ночь на 24 апреля теплый воздух в столице потеснят холодные воздушные массы.

«Если в предрассветные часы субботы еще до плюс 7-9 градусов, то уже днем на фоне непрекращающегося дождя температура понизится до плюс 2-4 градусов», — говорится в сообщении.

Синоптики не исключают, что в Москве пройдет снег. Количество выпавших 24 апреля осадков, по предварительным прогнозам, станет рекордным за 130 лет - рекорд 1891 года составляет 12,1 мм.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности с утра до вечера 23 апреля из-за сильного ветра.

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