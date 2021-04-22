Последние выходные апреля в Москве будут весьма насыщенными. Горожане и гости столицы смогут стать чуть ближе к космосу на фестивале книжной культуры «Библионочь», сходить на юбилейный концерт Ларисы Долиной или услышать шедевры Моцарта и Поля Мориа, а также полюбоваться народными промыслами на ярмарке «Жар-птица». В кинопрокат выходит новый триллер от Гая Риччи «Гнев человеческий», премьера «Великий» с Джонни Деппом и российская комедия «Любовь и монстры». Об этих и других интересных событиях предстоящего уикенда – в гиде РИАМО.
ПЯТНИЦА, 23 апреля
Концерт «Звучащие полотна. Альбрехт Дюрер. Моцарт. Реквием»
Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7, Кафедральный собор Святых Петра и Павла
Когда: 23 апреля в 20:00
Стоимость: от 800 рублей
В пятницу в стенах Кафедрального собора Святых Петра и Павла в сопровождении картин и гравюр немецкого живописца Альбрехта Дюрера прозвучит последний шедевр великого Моцарта – «Реквием». В концерте примет участие Государственный академический русский хор им. Свешникова под управлением Геннадия Дмитряка и солистка Московской Государственной академической филармонии Анастасия Сидельникова. Билеты можно купить на сайте «Бельканто».
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Акция «Открой#Моспром» 2021
Где: г. Москва
Когда: с 22 по 24 апреля
Стоимость: бесплатно по регистрации
В Москве с 22 по 24 апреля 2021 года пройдет акция «Открой#Моспром». За это время москвичи и гости столицы смогут посетить различные заводы и фабрики. Среди предприятий-участников: фабрика мороженого «Баскин Роббинс», Карачаровский механический завод, Московский НПЗ и другие.
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Выставка-ярмарка «Жар-птица. Весна-2021»
Где: г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр», пав. №7
Когда: с 21 по 25 апреля
Стоимость: бесплатно
С 21 по 25 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдет XVI Выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел России «Жар-птица. Весна-2021». На ней ежегодно встречаются мастера народных промыслов и ремесленники из 40 российских регионов. Помимо ярмарки, где можно приобрести подарки и сувениры от самых известных предприятий промыслов, авторскую одежду, аксессуары и украшения, натуральные продукты и многое другое, для посетителей будет работать город мастеров и пройдут детские мастер-классы.
Приглашения можно получить в офисе Ассоциации «Народные художественные промыслы России» в будни с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 16.45, по адресу.
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Концерт группы [Amatory]
Где: г. Москва, Партийный пер., 1, корп. 6, клуб 1930 Moscow
Когда: 23 апреля в 20:00
Стоимость: от 2000 рублей
В 2021 году группе исполнится 20 лет. Их путь состоял из взлетов, падений и творческих пауз. Однако они завоевали себе статус настоящих легенд. В пятницу со сцены прозвучат самые узнаваемых хиты [Amatory]. Билеты можно купить здесь.
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СУББОТА, 24 апреля
Концерт «Шедевры Поля Мориа и Джеймса Ласта»
Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7, Кафедральный собор Святых Петра и Павла
Когда: 24 апреля в 15:00
Стоимость: от 1400 рублей
В субботу в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла прозвучат мелодии из кинофильма «Шербургские зонтики», «Профессионал», «The Lonely Shepherd», «Duo solo», а также музыка из репертуара оркестра Поля Мориа. Все это – творения двух легендарных композиторов Поля Мориа и Джеймса Ласта. Композиции прозвучат в исполнении камерного оркестра «Antonio-orchestra» под управлением Антона Паисова и органистки Анны Сусловой. Билеты – на сайте «Бельканто».
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Фестиваль «Ska All Stars» 2021
Где: г. Москва, Басманный пер., 8 стр.1, клуб IZI
Когда: 24 апреля в 18:00
Стоимость: от 900 рублей
В субботу в московском клубе IZI состоится фестиваль для любителей отечественной ska-музыки «Ska All Stars». Среди участников: Male Factors, «Яйцы Фаберже», The Iron Bees, EX.T.R.A. и «Плаксы». Билеты доступны онлайн на сайте.
Международный день Земли 2021 в Дарвиновском музее
Где: г. Москва, ул. Вавилова, д. 57, Государственный Дарвиновский музей
Когда: 24 апреля с 10:30 до 16:00
Стоимость: взрослый билет – 400 рублей, льготный – 150 рублей
В рамках акции Международный день Земли в Дарвиновском музее пройдет лекция «Невидимый мир почвы», квест «Загадки Земли», праздник «Опыты с землей», мастер-класс «Пушистая проволока» и множество игр и занятий. Гости также увидят растения-хищники и экзотических насекомых. Купить билеты можно на сайте Дарвиновского музея.
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Спектакль «Калигула» в Губернском театре
Где: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 121, Московский губернский театр
Когда: 24 апреля в 18:00
Стоимость: от 1300 рублей
Спектакль «Калигула» в жанре пластической драмы (без слов) поставил режиссер-хореограф Сергей Землянский. Ценность такого стиля заключается в том, что произведения переводят на язык, понятный во всех странах мира. «Калигула» – вторая совместная работа Землянского с труппой Губернского театра. Купить билеты на спектакль можно на сайте театра.
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Акция «Библионочь – 2021»
В России в десятый раз пройдет ежегодная акция «Библионочь», темой которой станет «Книга – путь к звездам». В субботу библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу. В этом году «Библионочь» посвящена науке, технологиям и 60-летию первого полета человека в космос.
События пройдут на разных площадках Москвы, их можно посетить бесплатно или по предварительной регистрации. Например, в Открытой коллекции Политехнического музея на базе технополиса «Москва» 24 апреля пройдет встреча с сотрудником Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Всеволодом Ландером. Он расскажет о том, какие предсказания научных фантастов стали реальностью космической отрасли. Начало в 17:00, 19:00, 21:00.
В Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) Политех совместно с издательством «Розовый жираф» проведет игру по мотивам книги Романа Фишмана «Тысяча лиц энергии». Начало в 18:00. А Политехническая библиотека покажет первые русские учебники для незрячих детей.
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Общегородской субботник в Москве
Где: г. Москва, парки и другие общественные пространства
Когда: 24 апреля
В Москве с 1 по 30 апреля проходит месячник по уборке и благоустройству. Традиционный общегородской субботник запланирован на 24 апреля. Горожане вместе с коммунальщиками будут убирать мусор с газонов в парках и дворах, обустраивать цветочные клумбы и помогать высаживать деревья. Всем участникам бесплатно выдадут необходимый инвентарь.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля
Выставка приютских животных «Юна-Фест» 2021
Где: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., Центр современного искусства «Винзавод»
Когда: 25 апреля с 12:00 до 18:00
Стоимость: бесплатно
В воскресенье на «Винзаводе» пройдет выставка-пристройство животных из приютов «Юна-Фест», где будут представлены более сотни кошек и собак. Чтобы приютить питомца, будущим хозяевам нужно будет ответить на несколько вопросов зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании животного. На фестивале также будет работать детская зона с «юна-классами» и благотворительный маркет, где можно купить яркий мерч проекта.
Выставка «Арт&Факты»
Где: Москва, 4-й Сыромятнический пер., Центр современного искусства «Винзавод»
Когда: с 24 апреля по 7 мая
Стоимость: бесплатно
В Bis Art Gallery на «Винзаводе» в субботу откроется выставка Яны Ризнык. В нее входят две серии картин — «Рожденные в СССР» и «Ретрогаджеты», которые переосмысляют опыт людей советского и постсоветского пространства.
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Юбилейный концерт Ларисы Долиной
Где: «Крокус Сити Холл», г. Красногорск, ул. Международная, 20
Когда: 25 апреля в 19:00
Стоимость: от 1100 рублей
В воскресенье в концертном зале «Крокус Сити Холл» выступит народная артистка России Лариса Долина. Она представит юбилейную концертную программу «Портфолио» с участием народных артистов России Юрия Башмета и Игоря Бутмана. Билеты на концерт можно купить на сайте концертной площадки.
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КИНОПРЕМЬЕРЫ
Триллер «Гнев человеческий»
В российский прокат выходит экшн-триллер Гая Ричи «Гнев человеческий». С Джейсоном Стэтхэмом в главной роли. По сюжету загадочный и холодный на вид джентльмен Эйч, преследуя свои мотивы, внедряется в инкассаторскую компанию. Он хочет найти соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.
Драма «Великий»
На российских экранах также появится лента Эндрю Левитаса «Великий», где главную роль играет Джонни Депп. В фильме рассказана история фотографа Юджина Смита, который отправился в японскую деревню Минамата, чтобы расследовать отравление жителей. Там он и снимет величайшие кадры в истории.
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Комедия «Любовь и монстры»
Российский фильм «Любовь и монстры» стал дебютом режиссера Екатерины Краснер в полном метре. По сюжету главный герой Юра Скворцов приехал в отпуск залечивать душевные раны. Однако вскоре на курорте появляются монстры, которые питаются людьми. В фильме снялись Роман Курцын, Ян Цапник, Анна Ардова, Вячеслав Манучаров и другие.
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