РИАМО - 22 апр. Концентрация пыльцы аллергенных растений в воздухе снизилась в столичном регионе с высокой до средней, следует из данных пыльцевого мониторинга Allergotop.

В Москве и Подмосковье продолжается пыление ольхи, вяза, клена, ивы, при этом среди аллергенов преобладает пыльца березы. Как отметили специалисты, влажность воздуха в регионе благоприятна для аллергиков.

Чтобы защититься от пыльцы, на улице необходимо носить очки и головной убор. Также медики напоминают аллергикам о необходимости принимать назначенные препараты.

Ранее в Московском регионе прошел обильный дождь. За 20 апреля в столице выпало 34% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — до 43%.

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