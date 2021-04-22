РИАМО - 22 апр. В первые три месяца 2021 года водители в Москве на 36% реже нарушали скоростной режим по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Тем не менее превышение скорости остается самым популярным нарушением у столичных водителей. 38% всех фиксаций нарушений приходится на него.

С начала года превышение скорости спровоцировало 205 ДТП в Москве, в которых погибли 22 человека.

Москвичей призывают соблюдать правила ПДД и не превышать скорость ради безопасности себя и окружающих.

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