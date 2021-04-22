РИАМО - 22 апр. Из-за дефицита осадков на западе и юге Подмосковья повысилась степень пожарной опасности, однако из-за дождей риск лесных пожаров на всей территории области уменьшится к выходным, сообщается на сайте «Метеоновости».

Дожди, с которых началась последняя декада апреля, понизили класс пожарной опасности на большей части территории Подмосковья, однако распределение осадков было неравномерным, из-за чего их дефицит сохранился на крайнем западе и юге региона.

Таким образом, в Волоколамске, Можайске и Серпухове выпало 60-70% месячной нормы осадков. Здесь степень пожарной опасности местами стала высокой.

На востоке Подмосковья — в Коломне и Черустях — месячная норма перевыполнена более чем в 1,5 раза. Это уменьшает вероятность лесных пожаров.

Благодаря начавшемуся периоду дождливой погоды класс пожарной опасности на всей территории Подмосковья снизится к выходным.