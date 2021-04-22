РИАМО - 22 апр. Самолет-заправщик Ил-78М-2 штатно сел в подмосковном аэропорту Жуковский, судно отрабатывало различные режимы взлета и посадки в рамках испытаний, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в материале, запланированные режимы летных испытаний отработаны. Посадка была совершена в 12:49 (мск).

Ранее сообщалось, что самолет готовится к аварийной посадке. У воздушного судна возникли проблемы со стойкой шасси.

Самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.