РИАМО – 23 апр. Видеопроект о том, как изменилась Капотня благодаря благоустройству по столичной программе «Мой район», попал в число номинантов престижной премии Webby Awards, сообщает информационный портал Life.

Награда с 1996 года присуждается лучшим в мире веб-проектам, в том числе сайтам и сетевым видеороликам. В этом году в конкурсе участвует около 13,5 тыс. работ со всего мира. На награду претендуют проекты Netflix, HBO, Google и Marvel.

Российский проект «Пой, район», созданный лабораторией «Гигарама», вошел в шорт-лист в номинации Best Use of Video or Moving Images. Он рассказывает, как преобразился столичный район Капотня благодаря благоустройству и экологической модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода: https://gigarama.ru/kapotnya/.

Как отмечают авторы, Капотня из неприметной окраины превращается в комфортный район с ухоженными скверами, современной набережной и огромным зеленым парком с арт-объектами.