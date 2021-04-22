РИАМО - 22 апр. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева более 260 объектов незавершенного строительства ликвидировали или достроили в Подмосковье в I квартале 2021 г, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В том числе 137 объектов (52%) снесено и 124 объекта (48%) достроено, приведено в соответствие установленным требованиям. Темпы осуществляемой работы постоянно наращиваются. Так, за аналогичный период 2020 года было ликвидировано 180 объектов, а за первый квартал 2019 года – всего 49 объектов», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, приведение объектов в соответствие и их достройка находятся в приоритете у ведомства. Для обеспечения безопасности ведется работа по ограждению аварийных зданий.

Лучший показатель по ликвидации аварийных зданий наблюдается в Одинцовском городском округе – 25 объектов, 24 – в округе Солнечногорске, 18 – в Ступине, 14 – в Ленинском, 13 – в Домодедове.

Владислав Гордиенко добавил, что в работе сейчас находятся 2554 объекта. Создана онлайн-система мониторинга объектов. Местные жители проявили повышенный интерес к ликвидации, потому что такие объекты портят внешний вид Подмосковья и, в принципе, опасны для жизни. Работа будет продолжаться и находиться в приоритете у властей.

Одним из плюсов ликвидации неиспользуемых объектов является освобождение территории, на которой в будущем могут появиться рабочие места или общественные пространства.

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