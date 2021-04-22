РИАМО - 22 апр. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева более 260 объектов незавершенного строительства ликвидировали или достроили в Подмосковье в I квартале 2021 г, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
По его словам, приведение объектов в соответствие и их достройка находятся в приоритете у ведомства. Для обеспечения безопасности ведется работа по ограждению аварийных зданий.
Лучший показатель по ликвидации аварийных зданий наблюдается в Одинцовском городском округе – 25 объектов, 24 – в округе Солнечногорске, 18 – в Ступине, 14 – в Ленинском, 13 – в Домодедове.
Владислав Гордиенко добавил, что в работе сейчас находятся 2554 объекта. Создана онлайн-система мониторинга объектов. Местные жители проявили повышенный интерес к ликвидации, потому что такие объекты портят внешний вид Подмосковья и, в принципе, опасны для жизни. Работа будет продолжаться и находиться в приоритете у властей.
Одним из плюсов ликвидации неиспользуемых объектов является освобождение территории, на которой в будущем могут появиться рабочие места или общественные пространства.
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