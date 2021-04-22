РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 апр. Восемь школьных команд посоревновались в интеллектуальной патриотической игре «История Великой Победы» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Молодежном центре Красногорска 21 апреля провели патриотическую игру «История Великой Победы». Организатором выступил военно-исторический центр «Искатель» при поддержке отдела по делам молодежи управления информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций администрации муниципалитета.

В битве умов состязались ученики десятых классов школ №№9, 10, 11, 12, 15, 18, Опалиховской СОШ и Опалиховской гимназии. Всего 8 команд. Организаторы подготовили более 200 вопросов разного уровня сложности. Вывести в финал свою команду удалось ученикам школы №18, которые заняли 2 место. Победителем же в интеллектуальной битве стала команда школы №15.

Предусмотрели для участников и поощрительные призы: грамоты, сладкие и памятные подарки.

Сразиться в финальной битве командам предстоит в декабре.