РИАМО - 22 апр. С момента выхода комплекса по переработке отходов «Храброво» на проектную мощность там отобрали 10 тыс. т вторсырья, что равно по весу 170 железнодорожным вагонам, сообщает пресс-служба «РТ-Инвест».

На сортировку в КПО «Храброво» приходят отходы из Одинцово, Красногорска, Волоколамска, Можайска, Рузы, Истры и Наро-Фоминска. Первую экскурсию провели для активистов из этих городов. Недавно предприятие посетили общественники, им показали путь отходов от контейнера во дворе до линии сортировки.

Сначала гостям показали пункт въезда мусоровозов на комплекс через рамки радиационного контроля, движение по весовой и процесс разгрузки в приемном отделении. В цехе сортировки им показали, как из отходов выделяют 24 типа «полезных» фракций, включая бумагу, картон, полимеры, цветные и черные металлы, алюминий и стекло.

В «Храброво» впервые стали использовать автоматический отбор органических отходов в виброгрохоте. Фракции до 70 мм сразу попадают в цех компостирования. Линия прессования работает без погрузчика и имеет накопительные ячейки.

Также на экскурсии показали важный участок дегазации на теле старого полигона. Через 20 скважин ежедневно экологичным способом извлекают метан, углекислый газ, примеси азота и сероводорода. За рекордные полгода специалисты «РТ-Инвест» закрыли полигон, который использовали 14 лет.

Пусконаладочные работы начались в «Храброво» в декабре 2020 года, в марте КПО вышел на проектную мощность. Ежегодно он может принимать до 450 тыс. т мусора. Проект получил положительное заключение экологов.

Сейчас в Подмосковье работают уже четыре комплекса «РТ-Инвест» на которых ежегодно перебирают 1,5 млн т отходов. Фирма входит в госкорпорацию «Ростех». Недавно на КПО начали сортировать тетрапак и одноразовую посуду.

Цель компании «РТ-Инвест» и национального проекта «Экология» - свести объем захоронений к нулю и прийти к максимальной переработке.

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