РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 апр. Представителей малого бизнеса подмосковного Красногорска призвали принять участие в экономической переписи, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.
Подать отчет можно на портале госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи); на интернет-сайте Росстата (при наличии электронной цифровой подписи); посредством операторов электронного документооборота; на бумажном бланке.
Адрес в Красногорске: улица Успенская, дом 12. Телефон: 8(495) 562-62-17.
Экономическая перепись проводится раз в пять лет. Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.
За игнорирование сдачи отчета предусмотрены штрафы. Для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 до 70 тыс. рублей.
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