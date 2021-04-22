РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 апр. Представителей малого бизнеса подмосковного Красногорска призвали принять участие в экономической переписи, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

Росстат напоминает: ИП, микро- и малые предприятия обязаны сдать отчеты до 1 мая 2021 года. Заполнить анкету необходимо до 30 апреля включительно.

Подать отчет можно на портале госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи); на интернет-сайте Росстата (при наличии электронной цифровой подписи); посредством операторов электронного документооборота; на бумажном бланке.

Адрес в Красногорске: улица Успенская, дом 12. Телефон: 8(495) 562-62-17.

Экономическая перепись проводится раз в пять лет. Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.

За игнорирование сдачи отчета предусмотрены штрафы. Для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 до 70 тыс. рублей.