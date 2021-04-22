РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Спортсмены из Люберец завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали в личном и командном зачетах на первенстве региона по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в Орехово-Зуеве, в них поучаствовали 120 спортсменов из Москвы и Московской области.

На первенстве Московской области по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте 15-23 лет спортсмены из Люберец стали лидерами в командной борьбе. Кроме того, Всеволод Васильев занял 2 место, Кирилл Воронков завоевал 2 место и Кирилл Калмыков стал третьим.

Люберецкие спортсмены занимаются в отделении тяжелой атлетики СШОР.