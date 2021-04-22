РИАМО - 22 апр. В Московской области 23 апреля прогнозируется дождь, во второй половине дня ожидается гроза, местами порывы ветра до 17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Жителям региона посоветовали убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в помещениях.

Машину следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Во время грозы дома следует держаться подальше от электропроводки и антенн, а также отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и различных электроприборов.

Также во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде. На улице не стоит укрываться от непогоды среди деревьев.

Если в человека ударила молния, то его следует сначала раздеть, затем облить голову холодной водой и при возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Также следует как можно скорее вызвать скорую помощь.

Водителям при ливне и грозе рекомендовали перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, остановить машину. После остановки следует включить аварийные огни и переждать непогоду.

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