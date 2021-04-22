РИАМО - 22 апр. Реконструкцию очистных сооружений планируют провести в Солнечногорске в рамках национального проекта оздоровления Волги, работы должны завершиться в 2023 году, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что проект реконструкции прошел экспертизу, старт его реализации ожидается в этом году.

«С дсереины года обещали начать выделять средства. Надеюсь, к концу года у нас появится контракт. Порядка 1,5 лет займет строительство. Значит - 2023 год (окончание строительства - ред.)», - сказал Велиховский.

Министр добавил, что в Подмосковье запланировали работы еще на 11 очистных сооружениях.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин поблагодарил федеральные власти за помощь в финансировании программы реабилитации реки Волги. В рамках этой программы в Подмосковье предусмотрена модернизация очистных сооружений.