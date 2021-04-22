РИАМО - 22 апр. Реконструкцию очистных сооружений планируют провести в Солнечногорске в рамках национального проекта оздоровления Волги, работы должны завершиться в 2023 году, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский в ходе заседания Мособлдумы.
Он отметил, что проект реконструкции прошел экспертизу, старт его реализации ожидается в этом году.
Министр добавил, что в Подмосковье запланировали работы еще на 11 очистных сооружениях.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин поблагодарил федеральные власти за помощь в финансировании программы реабилитации реки Волги. В рамках этой программы в Подмосковье предусмотрена модернизация очистных сооружений.
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