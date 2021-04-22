РИАМО - 22 апр. Строительство крупной общеобразовательной школы на 825 мест завершено на 75% в подмосковном Серпухове, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса региона Владимир Локтев отметил, что новая четырехэтажная школа откроется в микрорайоне Ивановские дворики.

На стройплощадке сейчас трудятся около 120 специалистов. Они занимаются отделочными, фасадными и кровельными работами. Также рабочие монтируют инженерные сети и устанавливают лифты. Идет благоустройство прилегающей территории.

На территории школы появятся спортивные объекты и беговые дорожки. Также предусмотрены игровые площадки.

Завершение всех строительных работ и ввод учреждения в эксплуатацию планируется уже в этом году.