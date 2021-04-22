РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 апр. В ТЦ «Мега Белая Дача» Котельников прошла ярмарка вакансий, в рамках которой 15 предприятий и бюджетных учреждений представили соискателям свыше 300 вакансий, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ярмарке приняли участие такие организации, как завод по производству салатов «Белая Дача Трейдинг», «Авк-Веллком», банк «ВТБ», а также администрация городского округа, Котельниковская городская поликлиника и другие.

Жителям городского округа на рассмотрение представили разные вакансии, но в этом году основной упор сделали на имеющие отношение к физическому труду: слесари, электрики, рабочие на производственные процессы.

В ярмарке также приняли участие молодогвардейцы Котельников и студенты филиала «Котельники» университета «Дубна». Молодежь города была заинтересована в вакансиях от гипермаркета «ИКЕА» и спорткомплекса «Дружба».

Заместитель главы администрации Котельников Мария Галузо отметила, что подобные ярмарки организуются администрацией при поддержке торгового центра в целях оказания содействия занятости граждан, желающих трудоустроиться, а также оказания практической помощи в выборе профессии выпускникам и неработающей молодежи.