РИАМО - 22 апр. В свыше 1,1 тыс. домов Подмосковья появились централизованные системы водоснабжения и водоотведения в рамках муниципально-частного партнерства, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В Подмосковье активно ведется строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением денежных средств некоммерческих организаций, через муниципально-частное партнерство.

«В настоящее время на территории региона с участием денежных средств собственников с использованием этого механизма уже построено объектов коммунальной инфраструктуры на более чем 148 млн рублей, что позволило обеспечить централизованными системами водоснабжения и водоотведения 1182 дома», - сказал Велиховский на заседании Мособлдумы.

Он отметил, что построенные в городских округах Воскресенск, Домодедово, Егорьевск, Ступино и Орехово-Зуевский объекты водоснабжения и водоотведения оформлены в муниципальную собственность, что позволило передать объекты в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям за счет тарифной составляющей.