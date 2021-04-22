РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско проконтролирует ремонт картинной галереи городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

После обращения к нему сотрудников картинной галереи Дениско посетил ее с рабочим визитом и осмотрел проблемные места здания.

«Центр культурной жизни городского округа Люберцы нуждается в ремонте. Долгие 15 лет люберчане ждали открытия этого творческого пространства. В марте 2018 года галерея начала свою работу. Но уже сейчас ее помещения требуют ремонта – необходимо выяснить причины протечки в помещениях и на центральном входе, обновить плитку, разобраться с ливневым стоком и системой кондиционирования. Взял вопрос на личный контроль», – сказал Дениско.

Площадь галереи - более 4 276 кв м. Она соединена переходом с краеведческим музеем, что позволило создать единое творческое пространство.