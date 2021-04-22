РИАМО - 22 апр. Топливный заправщик Ил-78М-2 отрабатывает аварийную посадку в подмосковном Жуковском в рамках летных испытаний, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что самолет-заправщик Ил-78 аварийно садится на аэродроме в подмосковном Жуковском из-за проблем со стойкой шасси. На борту самолета находятся 16 человек.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что воздушный борт проходит программу летных испытаний.

В частности, в рамках программы есть различные режимы выполнения взлета и посадки.