РИАМО - 22 апр. Обезжиренными продуктами вредно объедаться, а в их составе могут быть канцерогены, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Для похудения и ЗОЖ люди часто выбирают обезжиренные продукты, но это не значит, что их можно есть в неограниченном количестве.

«Если продукт маложирный или обезжиренный, это не значит, что его можно есть с утра до вечера три раза в день. Человек таким образом переедает. Он перебирает белков, насыщенных жиров и промышленных трансжиров, а также простых углеводов», – сказала Дианова в интервью радио Sputnik.

Она также объяснила, что когда происходит изъятие жира из продукта, то он теряет вкусовые свойства и консистенцию, и, чтобы их восстановить, производители применяют в них добавки зачастую сомнительного происхождения. Натуральный жир могут подменить растительными жирами и трансжирами.

«Если продукт обезжиренный, значит, над ним «колдовали». В такие продукты могут добавить сахар, соль, крахмал, вкусовые добавки, чтобы компенсировать консистенцию и чтобы человеку был приятен вкус. Гарантия качества низкая, мы едим «кота в мешке», – считает Дианова.

Диетолог добавила, что лучше выбирать натуральные продукты средней жирности с минимумом промышленной обработки. Постоянное употребление продуктов с добавками, наоборот, грозит набором лишнего веса, изменениями в работе кишечника и ухудшением качества кожи. В таких случаях на УЗИ бывают реактивные панкреатиты, когда явного нарушения нет, но в поджелудочной есть изменения.