РИАМО - 22 апр. На территории Московской области 24-25 апреля планируется провести порядка 60 ярмарок выходного дня. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Он отметил, что для Подмосковья очень важно проведение данных ярмарок, поскольку они не только оказывают поддержку местному производству, но и содействуют местным жителям в выгодном приобретении свежих и качественных товаров.
«Также ярмарки выходного дня позволяют перенять опыт фермеров, которые охотно делятся на ярмарках секретами производства собственной продукции», - резюмировал министр.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на ярмарках выходного дня будут приняты необходимые меры санитарно-эпидемиологического контроля.
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