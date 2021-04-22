РИАМО - 22 апр. На территории Московской области 24-25 апреля планируется провести порядка 60 ярмарок выходного дня. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В эти выходные в Подмосковье пройдет около 60 торговых ярмарок в 39 городских округах. На них будет организовано более 2,6 тыс. торговых мест. На прилавках будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции производителей Подмосковья и других регионов», - сказал Сергей Воскресенский.

Он отметил, что для Подмосковья очень важно проведение данных ярмарок, поскольку они не только оказывают поддержку местному производству, но и содействуют местным жителям в выгодном приобретении свежих и качественных товаров.

«Также ярмарки выходного дня позволяют перенять опыт фермеров, которые охотно делятся на ярмарках секретами производства собственной продукции», - резюмировал министр.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на ярмарках выходного дня будут приняты необходимые меры санитарно-эпидемиологического контроля.

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