РИАМО - 22 апр. В столице умерла пенсионерка с химическим ожогом желудка, 84-летняя женщина по ошибке выпила средство для мытья полов у себя дома, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился 17 апреля. После происшествия женщина попала в больницу. Помимо ожога желудка, у нее был обожжен пищевод, а также сломано бедро. Несмотря на несколько дней борьбы за жизнь пациентки, медицинские специалисты так и не смогли спасти пострадавшую пенсионерку.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в одной из кофеен в центре Москвы произошел инцидент с антисептиком, который выпила девушка. Пострадавшей продали его вместо минеральной воды. После употребления средства девушка попала в больницу, где ей оказали помощь.

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