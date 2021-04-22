РИАМО - 22 апр. Во время навигации на Москве-реке в текущем году горожане и туристы смогут воспользоваться билетами, которые позволят в течение 24 или 48 часов выходить на берег, после чего возвращаться неограниченное число раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Сезон летней навигации открывается в столице 24 апреля: в этот день на Москве-реке состоится парад судов.
Она подчеркнула, что данный подход соответствует лучшим мировым практикам и сделает российскую столицу еще более привлекательным городом для туризма.
В частности, планируется запуск маршрута от причала «Парка Горького» с разворотом у парка «Зарядье», круговая прогулка продлится 50 минут.
Также предлагается маршрут с остановками на пяти причалах в центре города, рейсы начинаются каждые полчаса. Все билеты можно купить онлайн.
Речной автобус VS метро: когда в Москве появится регулярный водный транспорт>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии