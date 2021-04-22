РИАМО - 22 апр. Во время навигации на Москве-реке в текущем году горожане и туристы смогут воспользоваться билетами, которые позволят в течение 24 или 48 часов выходить на берег, после чего возвращаться неограниченное число раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сезон летней навигации открывается в столице 24 апреля: в этот день на Москве-реке состоится парад судов.

«Одна из главных новаций этого сезона — экскурсии по воде в формате Hop-On Hop-Off. Турист, покупая билет на 24 или 48 часов, получает возможность выходить на любых предусмотренных остановках. Он может гулять по городу, а после — снова вернуться к прогулке по воде», — отметила зампред комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая.

Она подчеркнула, что данный подход соответствует лучшим мировым практикам и сделает российскую столицу еще более привлекательным городом для туризма.

В частности, планируется запуск маршрута от причала «Парка Горького» с разворотом у парка «Зарядье», круговая прогулка продлится 50 минут.

Также предлагается маршрут с остановками на пяти причалах в центре города, рейсы начинаются каждые полчаса. Все билеты можно купить онлайн.

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