РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Люберецкие молодые ученые могут принять участие в конкурсном отборе на ежегодную премию президента России в области науки и инноваций, сообщает пресс-служба администрации округа.

Прием документов от соискателей продлится до 15 октября.

В Подмосковье работает очень много талантливых молодых ученых, которые смогут достойно представить регион на федеральном уровне, став участниками конкурсного отбора на соискание премии президента России. Лауреатов наградят за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

Ежегодная премия, присуждаемая молодым ученым, учреждена в 2008 году. Размер каждой премии составляет 5 млн рублей.

Ознакомиться с материалами для подготовки представления проекта и требованиями к оформлению документов можно по ссылке на сайте Российского научного фонда (https://grant.rscf.ru/awards/).