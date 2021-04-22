РИАМО - 22 апр. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении на торгах на поставку расходных материалов для рентгенохирургии в Подмосковье, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба от ООО «Сибакадеммед» на действия главного военного клинического госпиталя войск нацгвардии РФ при определении поставщика через торги на поставку расходных материалов для рентгенохирургии.

По результатам рассмотрения ведомство признало жалобу компании обоснованной, а также выдало заказчику обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с решением, госпиталь обратился в суд.

Столичный арбитражный суд отказал заказчику в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания подмосковного УФАС России.

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