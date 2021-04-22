РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 апр. Жительница подмосковного Красногорска предстанет перед судом за систематическое избиение своего ребенка, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Следственным отделом по городу Красногорску завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы. Следователем собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение ею запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и частью 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В марте 2021 года на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о жительнице Красногорска, которая ограничена в родительских правах, но продолжает терроризировать бывшего супруга и их общих детей. Также в сюжете сообщалось о неоднократном избиении матерью ребенка. Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью находилось в производстве органов МВД, однако женщина на протяжении длительного времени уклонялась от проведения в отношении нее амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

После просмотра сюжета руководитель следственного отдела по городу Красногорску ходатайствовал перед прокурором о передаче материалов данного уголовного дела в производство следователей. В результате 16 марта 2021 года из органов полиции в следственный отдел поступило уголовное дело в отношении местной жительницы.

В ходе допроса женщина признала свою вину, ей было предъявлено обвинение, а также проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

В ходе следствия установлено, что после избиений у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ссадины и кровоподтеки на лице, которые, согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, классифицируются как тяжкий вред здоровью и образовались от нанесенных матерью руками и другими неустановленными предметами множественных ударов в область головы, лица и тела малыша.

Согласно полученному заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело в отношении нее направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.