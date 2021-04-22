РИАМО - 22 апр. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг одобрили в первом чтении законопроект о развитии сельского хозяйства в регионе, передает корреспондент РИАМО.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона регулирует отношения, возникающие между сельскохозяйственными товаропроизводителями Московской области и иными гражданами и юридическими лицами, органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области в сфере развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий.

Проектом закона предлагается определить основные цели, принципы и направления аграрной политики Московской области, основные направления господдержки и комплексного развития сельских территорий. Устанавливаются полномочия органов госвласти региона.

Законопроект в первом чтении поддержали большинство депутатов.