РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу, член правления РОО «РосМолСпорт Московской области» Артем Петухов 28 апреля проведет для юнармейцев Люберец мастер-класс и покажет основные приемы единоборства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие состоится в 16:30 в фитнес-клубе Maxim Fit. Петухов расскажет молодежи, как пришел в спорт, что ему помогает оставаться в хорошей физической форме, и покажет основные элементы грэпплинга, включающее в себя броски и бросковую технику самбо, дзюдо, джиу-джитсу и вольной борьбы.

Спортивное мероприятие состоится в рамках проекта «Тренировка с чемпионом». Оно организовано РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации Люберец, фитнес-клуба Maxim Fit и «Юнармии» округа.