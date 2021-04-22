РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 апр. Участники экологической акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» в Котельниках собрали более 3 т макулатуры, сообщает пресс-служба администрации округа.
С 19 по 21 апреля в средней школе №2 прошла экоакция. В ней приняли участие 30 классов образовательного учреждения. Свой вклад также внесли сотрудники Централизованной библиотечной системы и коллектив детского сада «Детство».
В преддверии акции классные руководители провели классные часы, где рассказали ученикам о важности бережного отношения к экологии, а также о том, что каждому человеку по силам внести вклад в общее дело сохранения лесов, природы и естественной красоты родного края.
Акция по сбору макулатуры проходит в Подмосковье с 2015 года при поддержке Общественной палаты Московской области и регионального министерства экологии и природопользования. Школа из Котельников участвует в ней с 2016 года.
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