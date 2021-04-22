РИАМО - 22 апр. Столичные следователи проводят проверку после падения футбольных ворот на 11-летнюю девочку в районе Ново-Переделкино, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

ЧП произошло вблизи жилого дома по Чоботовской улице во время игры детей в футбол. Объект упал на ребенка на спортивной площадке, после этого девочку доставили в медучреждение. Позже ее отпустили домой после обследования, она получила травмы.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», – сказала Иванова.

Следователи дадут правовую оценку происшествию на наличие признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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