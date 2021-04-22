РИАМО - 22 апр. На будущем четвертом Московском центральном диаметре до конца 2021 года планируют завершить строительство и реконструкцию семи остановочных пунктов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сейчас на МЦД-4 ведется строительство двух новых станций – Минской и Аминьевской, мы планируем открыть их в текущем году. Реконструкцию пяти существующих остановочных пунктов – Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка – также завершим до конца года», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что с Аминьевской можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро.

На Киевском направлении Московской железной дороги уже открыли новую станцию Санино и станции после реконструкции – Победу, Крекшино и Мичуринец. В перспективе на МЦД-4 будет работать 39 остановок.

Бочкарев уточнил, что сейчас строят III и IV главные пути на Киевском направлении МЖД, соединительную ветвь между Киевским и Белорусским направлениями МЖД, реконструируют участки Москва-Курская – Каланчевская и Москва-Курская – Карачарово.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Внуково. Он отметил, что продолжаются работы на Киевском направлении МЖД и по соединению с Горьковским направлением МЖД.

«Это, пожалуй, из всех МЦД-4 самый сложный, самый емкий, самый масштабный проект. Мы уже строим его года три-четыре, наверное, интенсивно. Одновременно создается пассажирская инфраструктура, строятся вокзалы. В прошлом году мы на этом направлении построили и реконструировали пять вокзалов. В этом году необходимо построить еще семь, включая такие крупные как Кутузовский, Аминьевский», — отметил Собянин.

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