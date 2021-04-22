РИАМО - 22 апр. За последние сутки после соответствующего лечения выздоровели 1907 Covid-пациентов в Москве, всего в городе врачи вылечили 977 880 человек, сообщает оперштаб столицы.

За прошедшие сутки в мегаполисе зарегистрировали 2704 новых случая Covid-19. Также было госпитализировано 1092 человека.

В городе за сутки умерли 54 пациента, у которых подтвердили пневмонию и получили положительный результат теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве скончались 17 866 человек.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 072 740 случаев заболевания.

В общественных местах Москвы следует соблюдать масочно-перчаточный режим. А при появлении симптомов ОРВИ горожанам рекомендуют вызвать врача на дом.

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