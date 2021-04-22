РИАМО - 22 апр. Подмосковный Ногинск получил почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», соответствующий закон поддержали депутаты Московской областной думы в четверг.

«В целях увековечения памяти защитников Отечества присвоить почетное звание Московской области «Населенный пункт воинской доблести» городу Ногинску», — сказала зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная.

Она отметила, что такое ходатайство губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву поступило от совета депутатов Богородского городского округа.

Законопроект единогласно поддержали депутаты областного парламента.

Ногинск в годы Великой Отечественной войны потерял в боях около 15 тыс. жителей из 80 тыс., которые проживали там на то время. Помимо фронтовых подвигов, в тылу женщины, дети и люди старшего поколения пошли работать на заводы. Многие работали в военных госпиталях, которые в городе были открыты вскоре после начала боевых действий.

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присваивается населенным пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения. Данное звание присваивается городу, рабочему поселку, дачному поселку, селу, деревне или другому населенному пункту.

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