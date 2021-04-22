РИАМО - 22 апр. Подмосковный Ногинск получил почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», соответствующий закон поддержали депутаты Московской областной думы в четверг.
Она отметила, что такое ходатайство губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву поступило от совета депутатов Богородского городского округа.
Законопроект единогласно поддержали депутаты областного парламента.
Ногинск в годы Великой Отечественной войны потерял в боях около 15 тыс. жителей из 80 тыс., которые проживали там на то время. Помимо фронтовых подвигов, в тылу женщины, дети и люди старшего поколения пошли работать на заводы. Многие работали в военных госпиталях, которые в городе были открыты вскоре после начала боевых действий.
Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присваивается населенным пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения. Данное звание присваивается городу, рабочему поселку, дачному поселку, селу, деревне или другому населенному пункту.
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