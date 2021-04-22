РИАМО - 22 апр. Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади будет закрыт для посещения с 23 апреля по 14 мая, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Ограничения в работе Мавзолея введут в связи с репетициями парада Победы и празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мавзолей Ленина ранее был закрыт для посещения с ноября прошлого года и до текущего апреля из-за пандемии коронавируса. 17 апреля он возобновил работу - образовалась большая очередь.

На входе у посетителей проверяют температуру тела и наличие масок на лице.