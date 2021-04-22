РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. В городском округе Мытищи следователями организована проверка по факту совершения хулиганских действий 17-летним местным жителем с применением пневматического пистолета, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователем следственного отдела по городу Мытищи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

По предварительным данным следствия, 13 апреля молодой человек, находясь в автомобиле возле дома по улице Силикатной, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону пешеходного перехода, на котором находились люди. Один из выстрелов попал в ногу девушке, находящейся на тот момент на пешеходном переходе.

К настоящему времени следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, допрошен подозреваемый, а также свидетели и очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.