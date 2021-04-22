РИАМО - 22 апр. Самолет-заправщик Ил-78 аварийно садится на аэродроме в подмосковном Жуковском, передает РИА Новости.

По словам источника агентства в экстренных службах, на борту самолета находятся 16 человек.

По предварительным данным, у воздушного судна зафиксирована проблема со стойкой шасси. Обстоятельства инцидента в настоящий момент выясняются.

Ил-78 предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Он оборудован системой заправки в воздухе типа «шланг-конус». Это единственный специализированный тип самолетов-топливозаправщиков на вооружении ВВС России.

Ил‑78 в Жуковском отрабатывает аварийную посадку в ходе испытаний — ОАК>>