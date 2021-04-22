РИАМО - 22 апр. За минувшие сутки в столице зафиксировали 2704 случая Covid-19, за все время пандемии в городе выявили 1 072 740 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку все желающие могут в поликлиниках или выездных пунктах. Кроме того, для маломобильных горожан в Москве организовали выездные бригады, которые делают прививки от Covid-19 на дому.

Переболевшие коронавирусом могут сдать плазму для лечения Covid-пациентов в среднем и тяжелом состоянии. С апреля прошлого года донорами плазмы стали 20 тыс. человек, переболевших коронавирусом. Всего они сдали свыше 13 т плазмы.

Также за сутки во всех регионах России подтвердили 8996 новых случаев коронавируса, при этом 13,2% граждан не имели клинических проявлений заболевания. Еще зафиксировано 397 летальных исходов, полностью выздоровели 8934 человека.

С начала пандемии в стране всего зарегистрирован 4 736 121 случай Covid-19, скончались 107 103 пациента, врачи вылечили 4 361 807 человек.

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