РИАМО - 22 апр. Мэр столицы Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Внуково Киевского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«Мы продолжаем работу по модернизации Киевского направления железной дороги и его соединению с Белорусским и Горьковским направлениями. Создание МЦД-4 является самым сложным, самым емким и масштабным проектом модернизации ж/д инфраструктуры Московского региона», — сказал мэр.

Он уточнил, что МЦД-4 соединит все центральные железнодорожные вокзалы столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский, Белорусский.

По его словам, на сегодняшний день ведутся огромные работы в районе Каланчевской, возводится эстакада в районе «Москва-Сити». А еще строятся новые вокзалы.

Станция Внуково находится в поселении Внуковское между станциями Лесной Городок и Мичуринец Киевского направления МЖД. Каждый день ей пользуются около 1,9 тыс. человек. С учетом интенсивного строительства жилья в данном районе прогнозируется, что к 2025 году пассажиропоток может увеличится до 5,5 тыс. человек в сутки.

Комплексную реконструкцию станции начали в 2019 году. Все работы провели за два года. На месте старой станции возвели современный пригородный вокзал, площадь которого составила 4,2 тыс. кв. м. Там появилась новая островная платформа с навесом, установлены стойка SOS, скамейки и электронные информационные табло. Также создали безбарьерную среду.

Проход на платформу осуществляется по надземному переходу через железную дорогу, там установили лифты и эскалаторы. У одной из касс было занижено окно для удобства маломобильных пассажиров. Для обогрева в холодное время года на вокзале установили тепловые завесы и инфракрасные обогреватели.

Вокзал оформили в стиле хай-тек. Там сделали панорамное остекление, днем на станции будет преобладать естественное освещение.

Для открытия четвертого Московского центрального диаметра предстоит связать между собой разрозненные направления МЖД. Для этого на сегодняшний день на нескольких участках железной дороги проводятся огромные и сложные работы.

Какие станции МЦД откроют в 2021 году>>