РИАМО - 22 апр. Надои молока в Московской области с начала текущего года увеличились практически на 5% относительно того же периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Общий валовый надой за 15 недель текущего года в сельхозпредприятиях Подмосковья составил 187 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года производство молока составило 178 тыс. тонн. Прирост — 4,9%», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Лидерами по надоям молока на корову с начала 2021 года стали хозяйства Ленинского округа, Зарайска, Озер и Луховиц.

По словам министра, общий рост поголовья крупного рогатого скора в регионе с начала года вырос на 1893 головы и составил 87 492. Прирост относительно 2020 года — 6,1%.

Воскресенский также напомнил, что по итогам прошлого года валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Московской области составило более 710 тыс. тонн.