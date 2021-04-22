РИАМО - 22 апр. Надои молока в Московской области с начала текущего года увеличились практически на 5% относительно того же периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Лидерами по надоям молока на корову с начала 2021 года стали хозяйства Ленинского округа, Зарайска, Озер и Луховиц.
По словам министра, общий рост поголовья крупного рогатого скора в регионе с начала года вырос на 1893 головы и составил 87 492. Прирост относительно 2020 года — 6,1%.
Воскресенский также напомнил, что по итогам прошлого года валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Московской области составило более 710 тыс. тонн.
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