РИАМО - 22 апр. План реализации поручений, которые президент России Владимир Путин озвучил в ходе послания Федеральному собранию, подготовят в Мособлдуме к следующему заседанию, сообщил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

Путин 21 апреля выступил в Манеже с посланием к Федеральному собранию. Глава государства затронул темы социальной поддержки граждан, экономического развития страны, туризма и демографии.

«Предстоит большая организационная работа, сопровождение законодательной ветви власти. Мною даны поручения комитетам - на следующее заседание думы представить план реализации пунктов послания президента, сделать план мероприятий в разрезе каждого комитета», - сказал Брынцалов, открывая заседание.

Он отметил, что послание было социально ориентированным, касалось многих вопросов образования, культуры, здравоохранения, а также развития инфраструктурных проектов.

«План ляжет в основу работы на год», - заключил Брынцалов.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж

- Путин предостерег другие страны от перехода «красной черты» в отношении РФ. Он добавил, что в случае провокаций ответ России будет быстрым и жестким.

- Путин отметил, что Россия открыта для межгосударственного сотрудничества.

Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций, стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов.

- В России в скором времени запустят программу выдачи льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Это даст импульс к развитию туризма в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Правительство России должно разработать четкий план по газификации домохозяйств, которые до сих пор не имеют доступа к газовым трубам При этом за подводку коммуникаций к границам земельных участков в населенных пунктах граждане платить не должны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин назвал сдерживание инфляции чрезвычайно важной задачей. Он добавил, что в прошлом году в стране значительно увеличились бюджетные расходы, однако устойчивость экономики удалось сохранить.

- К 2024 году доля современного оружия и военной техники в войсках России составит почти 76%, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

- Большинство госуслуг в РФ должно быть доступно онлайн через 3 года.

Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна без беготни по инстанциям, а просто по факту жизненной ситуации. Уже через 3 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

- Российское здравоохранение должно строиться на современной технологической базе, при этом нельзя ослаблять внимание на повседневные проблемы, сообщил президент России Владимир Путин.

- Путин: России нужен щит биологической безопасности. Ученые должны быть готовы к появлению даже более опасной инфекции, чем коронавирус, заявил президент России Владимир Путин.

- Президент РФ предложил назначить выплату для беременных в трудном материальном положении. Он предложил предусмотреть для женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране в 6350 рублей в месяц.

- Около 45 тыс бюджетных мест создадут в вузах России за 2 года.

Не менее 70% из них отдадим именно в регионы России.

- Около 24 млрд рублей направят на обновление Домов культуры, музеев и библиотек в сельской местности, заявил президент России Владимир Путин.

- Целостную систему поддержки семей с детьми в РФ должны подготовить к 1 июля. Также необходимо принять дополнительные меры по поддержке родителей-одиночек, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин предложил установить доплаты для кураторов учебных групп техникумов. Он также предложил в ближайшие два года дополнительно направить 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

- Дополнительные возможности для студенческого туризма планируют создать в РФ. Президент РФ отметил, что также нужно поощрить и молодых людей, которые проявляют себя.

- Путин предложил провести выплаты по 10 тыс руб семьям со школьниками. Выплаты произведут в середине августа, а также предложил распространить данную меру на семьи, чьи дети только пойдут в первый класс.

- До конца 2024 года на территории России запланировано построить не менее 1,3 тыс. школ, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Одной из самых приоритетных целей государства является обеспечение роста реальных доходов граждан. В стране действует множество мер финансовой поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин поручил решить проблему с невыплатами алиментов.

Чувствительная для многих семей тема — взыскание алиментов. Это проблема в нашей стране. <...> Государство должно защитить права ребенка.

- Президент РФ предложил возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря. Ранее президент предложил до конца года продлить программу по туристическому кешбэку.

- Сдерживание цен в России должно осуществляться рыночными методами, а не директивно, сообщил президент РФ Владимир Путин. Важно стимулировать бизнес и обеспечить рост реальных доходов граждан.

- Президент РФ предложил продлить 20%-ный возврат денежных средств на туристические поездки по России до конца 2021 года. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кешбэк 20% от его стоимости.

- Путин призвал запустить расширенные программы диспансеризации в РФ с 1 июля.

- Путин назвал демографическую ситуацию в России чрезвычайной. Сохранение народа России - главный приоритет государства, сообщил президент РФ.

- Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что не сомневался в успешном преодолении вызовов пандемии.