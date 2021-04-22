РИАМО - 22 апр. Активный выпуск и продвижение цифровых банковских карт в 2021 году поможет банкам сэкономить 2 млрд рублей, а в перспективе – 54 млрд рублей, пишет в четверг газета «Известия».

Значительный толчок развитию цифровых карт дала пандемия. В Центробанке объясняют, что в 2020 году из-за пандемии, банки выпускали карты и давали возможность активировать их удаленно. По состоянию на январь 2021 года выпущено 306 млн карт, причем данные об их материальности в подсчете не указываются.

Существенный рост выпуска цифровых карт заметили банки: РСХБ, ВТБ и Росбанк – до 55% от всех карт в некоторые периоды прошлого года. Также значительный рост цифровой эмиссии в Газпромбанке, МКБ, МТС Банке, «Дом.рф», Райффайзенбанке, «Открытии», «Хоум Кредите», «Санкт-Петербурге», ПСБ и Абсолют Банке.

До конца 2021 года «Дом.рф» планирует нарастить долю цифровых карт до 40% и до 90% за три года, РСХБ – до 15% в 2021 году, ОПТ-банк – 5-10% за два года, ВТБ, Росбанк, ПСБ – до 40-50% в ближайшие пять лет.

Представители банков отмечают преимущества цифровых карт – экологичность и экономия, а клиентам нравится быстрый процесс оформления. Себестоимость выпуска пластиковой карты составляет 150 рублей плюс расходы на логистику. МТС-банк посчитал, что выпуск цифровой карты в среднем обходится на 700 рублей дешевле пластиковой.

Также эксперты отмечают, что экономия на пластике не позволит банкам улучшить кредитные ставки, потому что их показатели рассчитываются из куда более сложных чисел и зависят от экономической ситуации. Цифровые карты защищены от утери, но мошенники все равно могут попытаться выманить ключевые данные для доступа к деньгам.

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