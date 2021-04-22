РИАМО - 22 апр. Число нелегальных такси в РФ вырастет кратно, если повысятся тарифы ОСАГО для бизнеса. Массовый переход в «серую» зону случится при росте тарифов на 60%, пишет в четверг газета «Известия».

Ранее страховые компании обсудили вероятность пересмотра тарифов вместе с ЦБ и Минфином. Так, компании настаивали на увеличении тарифов как минимум на 60% для такси. Согласно предостережению Центрального банка, подобный рост цены полисов может привести к массовому переходу перевозчиков в «серую» зону.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что в настоящее время стоимость полиса ОСАГО для машины такси в столице достигает порядка 43 тыс. рублей. Так, цена страхования авто в Москве не должна составлять 100 тыс. рублей, а также и 70 тыс. – в регионах.

Инициативы о повышении страховых тарифов для такси на 60% в Банк России пока что не поступало. Согласно законодательству, которое действует, пересмотр тарифов происходит не чаще раза в год. В последний раз они были повышены в сентября 2020 года. Вопрос повышения тарифов также не обсуждался в Минфине, их установление представляет собой обязанность ЦБ.

По мнению страховщиков, повышение тарифа обоснованно. Так, в 2020 году аварийность такси составила 34% в среднем, а остального автопарка — 4,4%.

Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев отметил, что математически тариф необходимо повышать в четыре раза. По сравнению с 2019 годом количество смертей, которое произошло за последний год в результате ДТП с участием такси, выросло на 20%.

В настоящее время компании ведут разговор о введении дополнительных механизмов для того, чтобы повышенная убыточность аварийных сегментов рынка была распределена на всех страховщиков обязательной «автогражданки» посредством создания перестраховочного пула.

В «Ситимобиле» отметили, что повышение тарифов для такси плохо скажется на партнерах-перевозчиках, восстанавливающихся после убытков, которые были понесены в пандемию. Переход таксистов в серую зону при кратном увеличении тарифов в компании допускают. Аналогичного мнения придерживаются и в сервисе заказа такси DiDi.

Согласно оценке «Ситимобила» стоимость ОСАГО для перевозчика составляет 70 тыс. рублей в среднем. Для водителей это неподъемная сумма, согласились в сервисе «Максим».

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