РИАМО - 22 апр. Голосового робота для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции запустили в Подмосковье, помощник доступен в голосовом меню по телефону «122», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Московской области расширяются возможности голосового помощника. Ранее Минздрав региона запустил сервис на основе искусственного интеллекта по вызову врача на дом. Теперь же появилась возможность записаться на вакцинацию от Covid-19.
Она добавила, что голосовой помощник предлагает выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для записи дату и время. При этом достаточно назвать номер полиса ОМС.
Кроме того, записаться на вакцинацию в поликлинике можно на портале госуслуг, в поликлинике и МФЦ, а также в клубах «Активное долголетие». Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.
Вакцинация в мобильных комплексах и торговых центрах осуществляется без предварительной записи. Медик проведет осмотр пациента и направит на вакцинацию.
Подробная информация о вакцинации в Московской области доступна на сайте https://covid.mz.mosreg.ru.
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