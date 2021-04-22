РИАМО - 22 апр. Полицейские пресекли деятельность трех нарколабораторий по производству мефедрона, которые находились в Подмосковье и Тульской области, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Задержаны шесть человек, трое из которых граждане одной из стран ближнего зарубежья. Они подозреваются в покушении на незаконное производство и сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные организовали изготовление мефедрона в лабораториях в частных домах в городском округе Истра и Волоколамском городском округе Московской области, а также в Заокском районе Тульской области.

Она отметила, что наркотики производились для сбыта через тайники-закладки. Их продавали в интернет-магазинах в теневом сегменте Сети.

По словам официального представителя МВД РФ, специалисты установили роли каждого из соучастников в данном преступлении, включая предполагаемого организатора, курьера, химика-лаборанта и фасовщика.

«В операции по задержанию подозреваемых на территории Тульской области и пяти городских округов Московской области одновременно участвовали свыше 100 человек оперативного состава и бойцов СОБР», - подчеркнула Волк.

Она добавила, что в рамках данного дела было проведено восемь обысков, в результате которых изъято свыше 110 кг наркотиков, более 1,7 тыс. литров химических реактивов и 50 единиц разного оборудования. Кроме того, найдены банковские карты, средства связи, холодное оружие, поддельные удостоверения сотрудника СК России и помощника депутата Госдумы.

Также обнаружены предметы, схожие с огнестрельным оружием, их в ближайшее время их планируют направить на экспертизу.

В данных лабораториях ежемесячно могли производить более 450 кг синтетических наркотиков. Вырученные деньги направляли на финансирование преступной деятельности и ее расширение, а еще на приобретение недвижимости, машин и предметов роскоши.

Волк уточнила, что у задержанных изъяты шесть машин, общая стоимость которых составляет свыше 30 млн рублей.

«Кроме того, имеются основания полагать, что фигуранты планировали легализовать полученные преступным путем денежные средства, вложив их в приобретение законного бизнеса», - добавила официальный представитель МВД России.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (подготовка к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).